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Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Грецией

Опубликовано:

Максим Самородов, Ян Вороговский и Рамазан Оразов
Максим Самородов, Ян Вороговский и Рамазан Оразов. Фото: instagram/kff_team

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился стартовый состав на полуфинал стыкового турнира Евро-2024 против команды Греции, передает NUR.KZ.

Матч пройдет в Афинах и начнется 22 марта в 00:45 по астанинскому времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Абзал Бейсебеков. Гости будут играть в форме желтого цвета.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Темирлан Ерланов (№23), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11), Багдат Каиров (№13);

Полузащитники: Эльхан Астанов (№7), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Абзал Бейсебеков (№21), Ислам Чесноков (№9);

Нападающий: Максим Самородов (№10).

Из-за дисквалификации в заявку на матч не попал защитник Нуралы Алип.

Стартовый состав сборной Греции выглядит следующим образом:

Вратарь: Одиссеас Влаходимос;

Защитники: Джордж Болдок, Константинос Мавропанос, Пантелис Хацидиакос, Константинос Цимикас;

Полузащитники: Анастасиос Бакасетас (капитан), Димитриос Курбелис, Петрос Манталос;

Нападающие: Димитриос Пелкас, Георгиос Масурас, Фотис Иоаннидис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072067-sbornaya-kazahstana-obyavila-startovyy-sostav-na-match-s-gretsiey/

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