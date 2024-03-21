Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Грецией

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился стартовый состав на полуфинал стыкового турнира Евро-2024 против команды Греции, передает NUR.KZ.

Матч пройдет в Афинах и начнется 22 марта в 00:45 по астанинскому времени. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Абзал Бейсебеков. Гости будут играть в форме желтого цвета.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Игорь Шацкий (№12);

Защитники: Темирлан Ерланов (№23), Александр Марочкин (№22), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11), Багдат Каиров (№13);

Полузащитники: Эльхан Астанов (№7), Бахтиер Зайнутдинов (№19), Абзал Бейсебеков (№21), Ислам Чесноков (№9);

Нападающий: Максим Самородов (№10).

Из-за дисквалификации в заявку на матч не попал защитник Нуралы Алип.

Стартовый состав сборной Греции выглядит следующим образом:

Вратарь: Одиссеас Влаходимос;

Защитники: Джордж Болдок, Константинос Мавропанос, Пантелис Хацидиакос, Константинос Цимикас;

Полузащитники: Анастасиос Бакасетас (капитан), Димитриос Курбелис, Петрос Манталос;

Нападающие: Димитриос Пелкас, Георгиос Масурас, Фотис Иоаннидис.

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