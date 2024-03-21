Составы, трансляция и регламент: главное о матче Греция — Казахстан

Несколько часов остается до старта стыкового матча чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Греции и Казахстана. NUR.KZ отвечает на главные вопросы об этой встрече.

Во сколько начнется матч?

Для отечественных болельщиков время игры не самое удобное. Стартовый свисток прозвучит 22 марта в 00:45 по казахстанскому часовому поясу.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведут телеканалы "Qazaqstan" и "Qazsport". На YouTube-канале последнего вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024?

Стыковой мини-турнир делится на три сетки по четыре команды. Плей-офф состоит из полуфиналов и финала. Таким образом, при победе над Грецией сборной Казахстана понадобится выиграть еще один матч. В другом полуфинале этой сетки встретятся команды Грузии и Люксембурга.

Будет ли серия пенальти?

Если основное время матча между сборными Греции и Казахстана завершится вничью, то пройдут два дополнительных тайма по 15 минут. Если победитель так и не будет выявлен, то состоится серия пенальти (из пяти попыток либо далее до первого промаха).

Какой состав у сборной Казахстана?

В учебно-тренировочном сборе команды участвовали 26 футболистов. В заявку на матч с Грецией вошли 23 из них. Среди трех не вошедших в нее значится основной защитник Нуралы Алип, так как он дисквалифицирован.

Стартовые составы станут известны примерно за час до стартового свистка. По ходу матча у команд будет возможность сделать пять замен. Одна дополнительная появится в случае перехода встречи в экстра-таймы.

Кто тренирует сборную Казахстана?

Тренерский штаб национальной команды по-прежнему возглавляет российский специалист Магомед Адиев. Именно под его руководством сборная Казахстана установила свой рекорд в квалификации Евро-2024.

Когда сборная Казахстана играла на чемпионате Европы?

Ранее национальная команда ни разу не пробивалась на чемпионаты Европы и мира. Сборная Греции на континентальном первенстве последний раз выступала в 2012 году. При этом в 2004-м греки стали чемпионами Европы.

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