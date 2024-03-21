Геннадий Головкин прилетел в Грецию поддержать сборную Казахстана по футболу

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин лично поддержит футбольную сборную на матче с Грецией, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Национальная команда Казахстана в ночь на 22 марта по астанинскому времени проведет в Афинах полуфинал стыкового турнира чемпионата Европы 2024 года. Головкин прибыл в Грецию по приглашению Казахстанской федерации футбола. Во время матча он будет присутствовать на трибунах.

В случае победы сборная Казахстана сыграет за путевку на Евро-2024 с победителем пары Грузия — Люксембург. Ранее национальная команда республики никогда не пробивалась на чемпионаты Европы и мира.

Матч со сборной Греции начнется в пятницу в 00:45 по казахстанскому времени. Ранее лучший бомбардир в истории национальной команды Казахстана Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что перед игрой получает множество сообщений поддержки от соотечественников.

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