Появилось видео награждения "Тобола" за победу в Суперкубке Казахстана

Пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) в Instagram опубликовала видео награждения "Тобола" после матча за Суперкубок страны, передает NUR.KZ.

В воскресенье костанайцы выиграли трофей, одержав победу над шымкентским "Ордабасы" в серии пенальти (5:4). Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Во время награждения триумфаторам вручили не только кубок, но и сертификат на 25 миллионов тенге. "Ордабасы" заработал 15 миллионов.

В 2024 году матч за Суперкубок Казахстана по футболу впервые прошел за границей — в турецкой Анталье. На трибунах стадиона "Титаник Мардан" во время встречи подрались болельщики.

Для "Тобола" победа в этом турнире стала третьей в истории. Все титулы в Суперкубке Казахстана костанайцы выиграли за последние четыре сезона.

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