"Тобол" обыграл "Ордабасы" в историческом матче за Суперкубок Казахстана по футболу

Костанайский "Тобол" в серии послематчевых пенальти обыграл шымкентский "Ордабасы" и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Титаник Мардан" в турецкой Анталье. Впервые матч за Суперкубок Казахстана по футболу прошел за границей.

В основное время команды обменялись забитыми мячами. Счет был открыт на первой компенсированной к первому тайму минуте. После навеса с углового украинский полузащитник "Ордабасы" Евгений Макаренко с близкого расстояния в одно касание переправил мяч в ворота соперников.

После перерыва "Тобол" смог отыграться. На 63-й минуте после подачи с углового сербский защитник Иван Миладинович подстроился под отскок мяча и отправил его в дальний верхний угол ворот.

По истечении основного времени команды провели серию пенальти. В ней со счетом 5:4 выиграли костанайцы. В их составе попытку не реализовал только Игор Иванович, удар которого отразил Бекхан Шайзада. У шымкентцев Реджинальдо пробил в штангу, а Еркебулан Тунгышбаев — мимо ворот.

"Тобол" в третий раз в истории выиграл Суперкубок Казахстана по футболу. Все эти титулы команда завоевала за четыре последних сезона. Столько же побед в турнире у "Актобе". Больше титулов (шесть) только у "Астаны".

В Суперкубке Казахстана "Тобол" участвовал как победитель последнего Кубка страны. "Ордабасы" — действующий чемпион Казахстанской премьер-лиги.

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