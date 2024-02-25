Казахстанские болельщики подрались на матче Суперкубка в Турции (видео)

Массовую потасовку устроили болельщики во время матча за Суперкубок Казахстана по футболу, который прошел в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz.

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В воскресенье трофей разыграли шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол". Впервые матч за Суперкубок Казахстана по футболу прошел за границей.

Итогом встречи стала победа "Тобола" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Сообщается, что по ходу матча на трибунах завязалась перепалка между несколькими болельщиками, которая переросла в драку. Один из участников бросил в своих оппонентов стул. Сотрудники стадиона пытались разнять зрителей. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как призовой фонд Суперкубка Казахстана по футболу был распределен между "Тоболом" и "Ордабасы" по итогам матча.

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