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Казахстанские болельщики подрались на матче Суперкубка в Турции (видео)

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Болельщики на матче Суперкубка Казахстана 2024 между "Тоболом" и "Ордабасы"
Болельщики на матче Суперкубка Казахстана 2024: Профессиональная футбольная лига Казахстана

Массовую потасовку устроили болельщики во время матча за Суперкубок Казахстана по футболу, который прошел в турецкой Анталье, передает NUR.KZ со ссылкой на Zakon.kz.

Внимание! В материале присутствует видео, где можно услышать нецензурную лексику. Не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет, беременным и людям с неустойчивой психикой.

В воскресенье трофей разыграли шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол". Впервые матч за Суперкубок Казахстана по футболу прошел за границей.

Итогом встречи стала победа "Тобола" в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

Сообщается, что по ходу матча на трибунах завязалась перепалка между несколькими болельщиками, которая переросла в драку. Один из участников бросил в своих оппонентов стул. Сотрудники стадиона пытались разнять зрителей. О пострадавших в инциденте не сообщается.

Ранее мы рассказывали, как призовой фонд Суперкубка Казахстана по футболу был распределен между "Тоболом" и "Ордабасы" по итогам матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062880-kazahstanskie-bolelschiki-podralis-na-matche-superkubka-v-turtsii-video/

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