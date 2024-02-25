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Определилась сумма, которую "Тобол" заработал за победу в Суперкубке Казахстана

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Футболисты костанайского "Тобола" перед матчем за Суперкубок Казахстана
Футболисты "Тобола": Профессиональная футбольная лига Казахстана

Костанайский "Тобол" получит 25 миллионов тенге за победу в Суперкубке Казахстана по футболу, шымкентский "Ордабасы" — на 10 миллионов меньше, передает NUR.KZ.

Год назад Казахстанская федерация футбола утвердила призовой фонд в 40 миллионов тенге для первого официального турнира сезона. В прямой трансляции матча между "Тоболом" и "Ордабасы" подтвердили, что сумма осталась той же. Не изменились и пропорции: победителю полагается 25 миллионов тенге, проигравшему — 15 миллионов тенге.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти "Тобол" одержал победу. Игра между командами стала исторической, так как Суперкубок Казахстана по футболу впервые прошел за границей — в турецкой Анталье.

Ранее "Ордабасы" и "Тобол" встретились в финале Зимнего кубка Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Матч также завершился в серии пенальти, которую выиграли шымкентцы. За ту победу "Ордабасы" заработал 60 миллионов тенге, "Тобол" — 40 миллионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062877-opredelilas-summa-kotoruyu-tobol-zarabotal-za-pobedu-v-superkubke-kazahstana/

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