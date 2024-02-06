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"Вели переговоры с клубами из Франции, Бельгии, Испании": агент – о переходе футболиста сборной Казахстана в европейский клуб

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: instagram.com/adskulubu/

Футбольный агент Траян Гергишан прокомментировал переход нападающего национальной сборной Казахстана Абата Аймбетова по футболу в турецкий ФК "Адана Демирспор", передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

"…Я как организатор этого трансфера счастлив. Для меня это не было сюрпризом, поскольку я знаю Абата давно, знаю его уровень. Я был уверен, что этот переход состоится. Было много переговоров и встреч с руководством "Адана Демирспор". В итоге все завершилось благополучно.

В крайние два-три месяца было много разных вариантов на самом деле. Мы разговаривали с клубами из Румынии, Франции, Бельгии, Испании и Турции. Он мог перейти в "Стяуа", если бы итальянский нападающий команды Андрея Компаньо покинул клуб, но этого не случилось. Был вариант с французским клубом "Метц", но быстрее конкретику проявил "Адана Демирспор", они предложили контракт", - рассказал о трансфере Гергишан.

Напомним, что ранее источник озвучил зарплату Аймбетова в турецком клубе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2059515-veli-peregovory-s-klubami-iz-frantsii-belgii-ispanii-agent-o-perehode-futbolista-sbornoy-kazahstana-v-evropeyskiy-klub/

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