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Источник назвал зарплату казахстанского футболиста в европейском клубе

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: instagram.com/adskulubu/

Портал Meta-ratings.kz озвучил зарплату нападающего Национальной сборной Казахстана по футболу Абата Аймбетова в турецком ФК "Адана Демирспор", передает NUR.KZ.

По информации источника, казахстанец в новой команде будет получать порядка 25 миллионов тенге в месяц.

Напомним, что Аймбетова подписали в турецкую команду на замену экс-форварду "Милана" М'Байе Ньянга, зарплата которого составляла 700 тысяч евро в год (35 миллионов тенге в месяц). Согласно зарплатной ведомости, игрок сборной Казахстана не может получать больше сенегальского футболиста.

Таким образом, сообщается, что в контракте Абата Аймбетова прописана зарплата в размере 500–700 тысяч евро.

Официально переход форварда из "Астаны" был объявлен вчера, срок соглашения рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на один сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2058927-istochnik-nazval-zarplatu-kazahstanskogo-futbolista-v-evropeyskom-klube/

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