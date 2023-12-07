Руководство "Актобе" раскрыло детали переговоров с Магомедом Адиевым

Генеральный директор "Актобе" Азамат Шайхы рассказал, как клуб вел переговоры с главным тренером сборной Казахстана по футболу Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что российский специалист мог возглавить актюбинцев. В Казахстанской федерации футбола (КФФ) допускали, что Адиев будет совмещать посты в клубе и национальной команде. Однако в итоге специалист принял решение сосредоточиться на сборной, а главным тренером "Актобе" назначили украинца Дмитрия Парфенова.

"Не скрываю, что мы вели переговоры с Адиевым, — заявил Шайхы. — Но Магомед Мусаевич решил сконцентрироваться на мартовских матчах национальной команды, и мы отнеслись к его решению с уважением. Однако мы вели также переговоры с ним и, в частности, президентом КФФ Адилетом Барменкуловым по поводу развития футбола в регионе. Они приезжали в Актобе для того, чтобы сдать в эксплуатацию поле по программе реновации "Алаң". Адиев пересекался с Парфеновым по тренерской карьере — думаю, это общеизвестный факт и нормальное явление в футболе. Но никто нам главного тренера не советовал".

В минувшем сезоне Казахстанской премьер-лиги "Актобе" выиграл бронзовые медали. В следующем розыгрыше еврокубков команда примет участие в Лиге конференций УЕФА.

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