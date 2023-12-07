Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Руководство "Актобе" раскрыло детали переговоров с Магомедом Адиевым

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Генеральный директор "Актобе" Азамат Шайхы рассказал, как клуб вел переговоры с главным тренером сборной Казахстана по футболу Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что российский специалист мог возглавить актюбинцев. В Казахстанской федерации футбола (КФФ) допускали, что Адиев будет совмещать посты в клубе и национальной команде. Однако в итоге специалист принял решение сосредоточиться на сборной, а главным тренером "Актобе" назначили украинца Дмитрия Парфенова.

"Не скрываю, что мы вели переговоры с Адиевым, — заявил Шайхы. — Но Магомед Мусаевич решил сконцентрироваться на мартовских матчах национальной команды, и мы отнеслись к его решению с уважением. Однако мы вели также переговоры с ним и, в частности, президентом КФФ Адилетом Барменкуловым по поводу развития футбола в регионе. Они приезжали в Актобе для того, чтобы сдать в эксплуатацию поле по программе реновации "Алаң". Адиев пересекался с Парфеновым по тренерской карьере — думаю, это общеизвестный факт и нормальное явление в футболе. Но никто нам главного тренера не советовал".

В минувшем сезоне Казахстанской премьер-лиги "Актобе" выиграл бронзовые медали. В следующем розыгрыше еврокубков команда примет участие в Лиге конференций УЕФА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049726-rukovodstvo-aktobe-raskrylo-detali-peregovorov-s-magomedom-adievym/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.