Стало известно имя нового главного тренера ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о назначении на должность главного тренера украинского специалиста Дмитрия Парфенова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу актюбинцев.
Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца 2024 года. 49-летний специалист в качестве футболиста защищал цвета московского «Спартака» и стал четырёхкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины.
Тренерскую карьеру начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал «Текстильщик», а также выиграл с «Тосно» Кубок России. Кроме того, он дошел до финала кубка страны с российским клубом «Урал» и позже принял тульский «Арсенал».
Последним местом его работы стал клуб «Родина», где он боролся за путевку в российскую премьер-лигу в стыковых матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048692-stalo-izvestno-imya-novogo-glavnogo-trenera-fk-aktobe/