Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем в сборной Казахстана

Опубликовано:

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный наставник национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о его назначении в один из клубов Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Адиева.

После матча со Словенией в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2024 президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сделал заявление, что Магомед Адиев будет совмещать тренерские посты. Главный наставник сборной же заявил, что его приоритетной задачей является выход на ЕВРО-2024 и возглавлять один из клубов КПЛ он в ближайшее время не планирует.

"Друзья, болельщики, сегодня мне приходит много вопросов касаемо того, что я возглавлю в ближайшее время футбольный клуб "Актобе".

Но хочу вас заверить: у меня главная цель и задача - это сборная Казахстана и предстоящие игры в марте, на которых я сейчас сосредоточен.

Моя главная цель и мечта - чтобы мы попали и приняли участие в чемпионате Европы по футболу 2024.

В этой связи, дорогие друзья и болельщики, никакой футбольный клуб возглавлять в ближайшее время не планирую", - заявил у себя в Instagram-stories Магомед Адиев.

Заявление Магомеда Адиева
Заявление Магомеда Адиева. Фото: instagram.com / magomedadiev

Напомним, под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана показала лучший результат в отборочном цикле на ЧЕ-2024.

Теперь в марте национальной команде предстоит принять участие в стыковом мини-турнире Лиги наций УЕФА, где будет разыгрываться путевка на Евро-2024. В полуфинале 21 марта команда сыграет на выезде с Грецией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047754-magomed-adiev-sdelal-zayavlenie-o-svoem-buduschem-v-sbornoy-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.