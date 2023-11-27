Магомед Адиев сделал заявление о своем будущем в сборной Казахстана

Главный наставник национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о его назначении в один из клубов Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Адиева.

После матча со Словенией в рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2024 президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сделал заявление, что Магомед Адиев будет совмещать тренерские посты. Главный наставник сборной же заявил, что его приоритетной задачей является выход на ЕВРО-2024 и возглавлять один из клубов КПЛ он в ближайшее время не планирует.

"Друзья, болельщики, сегодня мне приходит много вопросов касаемо того, что я возглавлю в ближайшее время футбольный клуб "Актобе".

Но хочу вас заверить: у меня главная цель и задача - это сборная Казахстана и предстоящие игры в марте, на которых я сейчас сосредоточен.

Моя главная цель и мечта - чтобы мы попали и приняли участие в чемпионате Европы по футболу 2024.

В этой связи, дорогие друзья и болельщики, никакой футбольный клуб возглавлять в ближайшее время не планирую", - заявил у себя в Instagram-stories Магомед Адиев.

Заявление Магомеда Адиева. Фото: instagram.com / magomedadiev

Напомним, под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана показала лучший результат в отборочном цикле на ЧЕ-2024.

Теперь в марте национальной команде предстоит принять участие в стыковом мини-турнире Лиги наций УЕФА, где будет разыгрываться путевка на Евро-2024. В полуфинале 21 марта команда сыграет на выезде с Грецией.

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