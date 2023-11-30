Бахтиер Зайнутдинов может сыграть свой первый матч после травмы

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Рыза Чалымбай прокомментировал возвращение на поле после травмы полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, передает NUR.KZ.

Турецкий клуб встретится с бельгийским «Брюгге» в 5-м туре группового этапа Лиги конференций УЕФА. Состояние некоторых футболистов на предматчевой пресс-конференции прокомментировал главный рулевой "Бешикташа" Рыза Чалымбай.

«Семь или восемь наших игроков получили травмы. Такого большого количества травм я еще не видел. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Даже не знаю, почему так произошло. Мы взяли игроков из молодежной сборной и пополнили команду. На левом фланге у нас нет защитника. Поэтому, думаю, Бахтиер Зайнутдинов может выйти и сыграть в маске", - заявил главный тренер клуба.

Матч между "Бешикташем" и "Брюгге" состоится сегодня, 30 ноября, в Стамбуле в 23:45 по времени Астаны.

Напомним, Зайнутдинов получил травму лица в 12-м туре турецкой Суперлиги. Несколько дней назад после операции и восстановления казахстанец вернулся к тренировкам в общей группе.

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