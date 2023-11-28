Гол Асхата Тагыбергена номинирован на звание лучшего в квалификации ЕВРО-2024

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген попал в шорт-лист УЕФА в номинации "лучший гол отборочного цикла на ЧЕ-2024", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

УЕФА выбрала десять забитых голов, которые номинированы на приз лучшего в квалификации чемпионата Европы-2024. Гол капитана сборной Казахстана в домашнем матче против Дании был также включен в номинацию.

В той встрече казахстанская команда совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом - 3:2. Помимо Асхата Тагыбергена голами в матче отметились Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов.

Это не первая престижная номинация для Тагыбергена. Ранее, ФИФА включила его в список номинантов за премию Ференца Пушкаша.

Напомним, в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024 сборная Казахстана в группе Н набрала 18 очков и до последнего матча имела шанс попасть на турнир. В последних матчах квалификации Асхат Тагыберген не смог помочь сборной из-за травмы.

Ранее, мы рассказывали о том, в каком клубе окажется лидер сборной Казахстана в новом сезоне премьер-лиги.

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