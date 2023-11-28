Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гол Асхата Тагыбергена номинирован на звание лучшего в квалификации ЕВРО-2024

Опубликовано:

Асхат Тагыберген после матча Казахстан - Дания
Асхат Тагыберген после матча Казахстан - Дания. Фото: Казахстанская федерация футбола

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген попал в шорт-лист УЕФА в номинации "лучший гол отборочного цикла на ЧЕ-2024", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

УЕФА выбрала десять забитых голов, которые номинированы на приз лучшего в квалификации чемпионата Европы-2024. Гол капитана сборной Казахстана в домашнем матче против Дании был также включен в номинацию.

В той встрече казахстанская команда совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом - 3:2. Помимо Асхата Тагыбергена голами в матче отметились Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов.

Это не первая престижная номинация для Тагыбергена. Ранее, ФИФА включила его в список номинантов за премию Ференца Пушкаша.

Напомним, в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024 сборная Казахстана в группе Н набрала 18 очков и до последнего матча имела шанс попасть на турнир. В последних матчах квалификации Асхат Тагыберген не смог помочь сборной из-за травмы.

Ранее, мы рассказывали о том, в каком клубе окажется лидер сборной Казахстана в новом сезоне премьер-лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047953-gol-ashata-tagybergena-nominirovan-na-zvanie-luchshego-v-kvalifikatsii-evro-2024/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.