Гол Асхата Тагыбергена номинирован на звание лучшего в квалификации ЕВРО-2024

Капитан национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген попал в шорт-лист УЕФА в номинации "лучший гол отборочного цикла на ЧЕ-2024", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.
УЕФА выбрала десять забитых голов, которые номинированы на приз лучшего в квалификации чемпионата Европы-2024. Гол капитана сборной Казахстана в домашнем матче против Дании был также включен в номинацию.
В той встрече казахстанская команда совершила невероятный камбэк и одержала победу со счетом - 3:2. Помимо Асхата Тагыбергена голами в матче отметились Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов.
Это не первая престижная номинация для Тагыбергена. Ранее, ФИФА включила его в список номинантов за премию Ференца Пушкаша.
Напомним, в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024 сборная Казахстана в группе Н набрала 18 очков и до последнего матча имела шанс попасть на турнир. В последних матчах квалификации Асхат Тагыберген не смог помочь сборной из-за травмы.
Ранее, мы рассказывали о том, в каком клубе окажется лидер сборной Казахстана в новом сезоне премьер-лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047953-gol-ashata-tagybergena-nominirovan-na-zvanie-luchshego-v-kvalifikatsii-evro-2024/