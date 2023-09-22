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ФИФА номинировала Асхата Тагыбергена на легендарную премию

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Футболист Асхат Тагыберген
Асхат Тагыберген. Фото: kff.kz

Капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена международная федерация футбола выдвинула на престижную премию Ференца Пушкашка за лучший гол года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-акканут ФИФА.

В марте Асхат Тагыберген забил впечатляющий гол с дальней дистанции в ворота Дании в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024. Благодаря этому забитому мячу наша сборная смогла сравнять счет, а потом и вовсе одержать историческую победу.

Таким образом, за этот гол капитан национальной команды был номинирован на премию имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Капитан сборной Казахстана - может стать первым казхастанским футболистом номинированным на индивидуальную награду от ФИФА. Победитель будет выбираться голосованием на официальном сайте международной федерации. Обладатель премии будет объявлен на церемонии "The Best" в январе следующего года.

Премия Пушкаша вручается с 2009 года. Ее первым обладателем стал Криштиану Роналду, а в разные годы победителями становились Неймар, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Оливье Жиру и Сон Хын Мин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037777-fifa-nominirovala-ashata-tagybergena-na-legendarnuyu-premiyu/

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