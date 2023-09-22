ФИФА номинировала Асхата Тагыбергена на легендарную премию

Капитана сборной Казахстана по футболу Асхата Тагыбергена международная федерация футбола выдвинула на престижную премию Ференца Пушкашка за лучший гол года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-акканут ФИФА.

В марте Асхат Тагыберген забил впечатляющий гол с дальней дистанции в ворота Дании в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024. Благодаря этому забитому мячу наша сборная смогла сравнять счет, а потом и вовсе одержать историческую победу.

Таким образом, за этот гол капитан национальной команды был номинирован на премию имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Капитан сборной Казахстана - может стать первым казхастанским футболистом номинированным на индивидуальную награду от ФИФА. Победитель будет выбираться голосованием на официальном сайте международной федерации. Обладатель премии будет объявлен на церемонии "The Best" в январе следующего года.

Премия Пушкаша вручается с 2009 года. Ее первым обладателем стал Криштиану Роналду, а в разные годы победителями становились Неймар, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес, Оливье Жиру и Сон Хын Мин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.