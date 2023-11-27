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30 лет независимости Казахстана

Капитан сборной Казахстана по футболу определился с будущим клубом

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Бауыржан Исламхан и Асхат Тагыберген
Бауыржан Исламхан и Асхат Тагыберген (слева направо): Пресс-служба ФК "Ордабасы"

Капитан национальной команды Казахстана по футболу Асхат Тагыберген принял решение остаться в шымкентском "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген решил остаться в «Ордабасы». Опытный лидер шымкентской команды принял решение летом текущего года. Ожидается, что новое соглашение будет действовать с января 2024 года.

Асхат Тагыбереген выступает за "Ордабасы" с января 2023 года. В этом сезоне шымкентцы впервые в истории стали чемпионами страны.

Напомним, 33-летний футболист получил травму в чемпионском матче и выбыл из строя на длительный срок. Из-за повреждения он пропустил последние матчи сборной Казахстана в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047859-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-opredelilsya-s-buduschim-klubom/

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