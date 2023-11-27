Капитан сборной Казахстана по футболу определился с будущим клубом

Капитан национальной команды Казахстана по футболу Асхат Тагыберген принял решение остаться в шымкентском "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген решил остаться в «Ордабасы». Опытный лидер шымкентской команды принял решение летом текущего года. Ожидается, что новое соглашение будет действовать с января 2024 года.

Асхат Тагыбереген выступает за "Ордабасы" с января 2023 года. В этом сезоне шымкентцы впервые в истории стали чемпионами страны.

Напомним, 33-летний футболист получил травму в чемпионском матче и выбыл из строя на длительный срок. Из-за повреждения он пропустил последние матчи сборной Казахстана в отборочном цикле на чемпионат Европы-2024.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.