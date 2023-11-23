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Сборная Казахстана проведет финал стыков Евро-2024 в гостях, если обыграет Грецию

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Национальная сборная Казахстана по футболу при победе в полуфинале стыкового мини-турнира чемпионата Европы 2024 года решающий матч за вакантную путевку проведет в гостях, передает NUR.KZ.

В четверг в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых игр Евро-2024. В них примут участие 12 команд, которые не смогли попасть на турнир через квалификацию, но показали высокие результаты в прошлом сезоне Лиги наций УЕФА. Участники разбиты на три сетки, в каждой состоится плей-офф в одноматчевом формате — полуфиналы (21 марта) и финал (26 марта).

Ранее стало известно, что сборная Казахстана начнет стыковой мини-турнир выездной встречей с Грецией. В ходе жеребьевки определилось, что победитель этого полуфинала сыграет в решающем матче за вакантную путевку на выезде — против Грузии или Люксембурга.

В первом стыковом пути пройдут матчи Польша — Эстония и Уэльс — Финляндия. Финал состоится на поле победителя второй встречи.

Во втором мини-турнире сформированы полуфиналы Израиль — Исландия, Босния и Герцеговина — Украина. Решающий матч за путевку на Евро-2024 также пройдет на поле победителя второй встречи. Согласно действующим правилам, сборная Украины при выходе в следующую стадию проведет матч на нейтральной территории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047322-sbornaya-kazahstana-provedet-final-stykov-evro-2024-v-gostyah-esli-obygraet-gretsiyu/

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