Игорь Шацкий: Мы с игроками одной семьей стали и объединили всю страну

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий прокомментировал результат выездного матча Словения - Казахстан в рамках квалификации на Евро-2024, передает NUR.KZ.

Голкипер национальной сборной Казахстана подвел итоги выступления сборной и отметил, что команда теперь будет биться за второй шанс выйти на чемпионат Европы через Лигу Наций.

"Мы очень сильно старались. Всем сердцем верили, что выиграем этот матч. Порадуем нашу страну и самих себя. Подарим праздник нашему Казахстану, к сожалению этого не случилось. Думаю, мы извлечем уроки. У нас есть еще шанс и мы постараемся его использовать. Как национальная сборная мы стали еще сильнее по сравнению с прошлым годом. Мы с игроками одной семьей стали и объединили всю страну. Мы на самом деле старались, весь матч бились. Так бывает, это футбол. Самое главное не опускать руки и продолжать работать дальше и верить в успех", - поделился Игорь Шацкий.

Напомним, сборная Казахстана уступила в последнем матче квалификации на ЧЕ-2024 Словении со счетом 1:2.

Ранее, о своих эмоциях после матча рассказал автор единственного забитого мяча Рамазан Оразов.

Также, главный тренер национальной сборной Магомед Адиев заявил, что берет вину за выездное поражение на себя.

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