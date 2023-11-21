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30 лет независимости Казахстана

Автор забитого гола в ворота Словении подвел итоги выступления сборной Казахстана

Опубликовано:

Рамазан Оразов
Рамазан Оразов. Фото: kff.kz

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу, автор единственного забитого мяча в ворота Словении Рамазан Оразов прокомментировал отборочный цикл на ЧЕ-2024, передает NUR.KZ.

На 47-й минуте матча Словения - Казахстан героем для всего казахстанского футбола стал Рамазан Оразов, который сравнял счет и на какое-то время подарил всей стране надежду на Евро-2024.

"Тяжело принять поражение, но я горд за команду в этой квалификации. Не знаю, почему проиграли. Потом сделаем разбор. Я единственное, знаете, на что надеюсь. Надеюсь, что в будущем мы будем играть не просто за выход на крупный турнир, а будем ставить еще большие задачи. Надеюсь, этот прорыв станет следующим шагом для всего казахстанского футбола. Очень хочу, чтобы следующее поколение, которое будет вызываться в сборную, играли в групповом этапе и за выход в плей-офф. Спасибо всем за этот год и поддержку", - заявил Оразов.

Ранее об итогах выступления сборной на квалификации на чемпионат Европы высказался главный тренер сборной Магомед Адиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046754-avtor-zabitogo-gola-v-vorota-slovenii-podvel-itogi-vystupleniya-sbornoy-kazahstana/

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