Сборная Казахстана уступила Словении и не смогла выйти на ЕВРО-2024

Национальная сборная Казахстана по футболу на выезде проиграла Словении в последнем матче отборочного цикла на чемпионат Европы и не смогла пробиться в финальную стадию ЕВРО-2024, передает NUR.KZ.

Для прямого выхода на главное футбольное первенство для всего европейского континента Казахстану необходима была только победа. Словению устраивала ничья. Борьба завязалась со стартового свистка сразу же. На 40-й минуте Ян Вороговский грубо сыграл против словенского футболиста и получил желтую карточку. Был назначен пенальти в ворота Игоря Шацкого, с которого хозяева поля открыли счет в этой встрече. Автором гола стал 20-летний Беньямин Шешко. На перерыв Словения уходила с минимальным преимуществом.

На старте второго тайма героем для всей страны становится Рамазан Оразов. На 47-й минуте казахстанец сравнивает счет - 1:1.

На 85-й минуте словенцы снова забивают. Свою команду вперед вывел Беньямин Вербич. До конца игры цифры на табло не изменились. Итоговый счет - 1:2. Казахстан уступает и на данный момент не выходит на ЕВРО-2024.

Таким образом, из группы H на чемпионат Европы вышли Дания и Словения. Казахстан же теперь поборется за путевку на Евро в стыковых матчах Лиги наций в следующем году. 21 марта национальная сборная проведет матч против Греции.

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