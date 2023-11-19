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Гол Ислама Чеснокова номинировали на звание лучшего в раунде отбора Евро-2024

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Гол Ислама Чеснокова сборной Сан-Марино
Гол Ислама Чеснокова сборной Сан-Марино: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

УЕФА включил гол полузащитника сборной Казахстана Ислама Чеснокова в число претендентов на звание лучшего забитого мяча минувшего раунда квалификации Евро-2024, передает NUR.KZ.

Официальный сайт организации представил в номинации четверку голов последних ноябрьских матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В список попал первый мяч Чеснокова в ворота сборной Сан-Марино. Напомним, в этой встрече футболист оформил дубль, а команда Казахстана выиграла со счетом 3:1.

Также на звание автора лучшего гола претендуют азербайджанец Эмин Махмудов (второй мяч Швеции), финн Даниэль Хоканс (мяч Северной Ирландии) и француз Килиан Мбаппе (третий мяч Гибралтару). Открытое голосование за номинантов проводится на официальном сайте УЕФА.

Заключительный матч квалификации Евро-2024 сборная Казахстана проведет на выезде с командой Словении. Встреча начнется 21 ноября в 01:45 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046538-gol-islama-chesnokova-nominirovali-na-zvanie-luchshego-v-otborochnom-raunde-evro-2024/

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