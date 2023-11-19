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Сборная Франции по футболу установила новый рекорд

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Тео Эрнандес, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн (слева направо)
Тео Эрнандес, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн (слева направо): Jean Catuffe/Getty Images

Французские футболисты на своем поле разгромили сборную Гибралтара со счетом 14:0, одержав самую крупную победу в истории отборочных турниров чемпионатов Европы, передает NUR.KZ.

Встреча группы B состоялась в Ницце. Сначала у гостей мяч в свои ворота отправил Итан Сантос (3-я минута), затем голами в составе хозяева отличились Маркус Тюрам (4), Уоррен Заир-Эмери (16), Килиан Мбаппе (30 — с пенальти, 75, 82), Жонатан Клосс (34), Кингсли Коман (36, 66), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (64), Усман Дембеле (73) и Оливье Жиру (89, 90+1).

Эта победа стала крупнейшей в истории сборной Франции и квалификаций чемпионатов Европы. Ранее рекорд принадлежал команде Германии, которая в 2006 году разгромила Сан-Марино со счетом 13:0. Для сборной Гибралтара это самое крупное поражение в истории.

Заир-Эмери, отличившийся в первом тайме, стал самым молодым автором гола в составе национальной команды Франции в официальных матчах. Полузащитник забил мяч в возрасте 17 лет 8 месяцев и 10 дней и был заменен после этого эпизода, так как получил травму.

Французы выиграли все семь матчей в группе B и ранее досрочно обеспечили себе попадание на Евро-2024. Вторую путевку забрала сборная Нидерландов благодаря победе в субботней встрече с ирландцами (1:0). Команда Гибралтара уступила во всех семи играх квалификации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046522-sbornaya-frantsii-po-futbolu-ustanovila-novyy-rekord/

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