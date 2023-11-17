Последнее место в рейтинге ФИФА: что известно о сопернике сборной Казахстана по отбору на ЕВРО-2024

Национальная сборная Казахстана по футболу сегодня проведет домашний матч в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино, NUR.KZ расскажет интересные факты о команде-сопернице.
Как гласит официальный сайт туризма Сан-Марино, это древнейшее и одно из самых маленьких государств Европы. Со всех сторон эта страна окружена Италией. Площадь карликового государства около 60,57 километра.
Национальная сборная по футболу в этой стране существует с 1986 года. Неофициальный матч сыграли против олимпийской сборной Канады. В ФИФА и УЕФА сборная была принята двумя годами позже. На данный момент в рейтинге ФИФА занимает последнее 214 место, по версии УЕФА располагается на предпоследней строчке, 54-й, ниже нее только сборная Гибралтара.
Сборная Сан-Марино никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. В текущей квалификации на ЕВРО-2024 проиграла всем командам, в том числе Казахстану.
За всю историю существования Сан-Марино одержало лишь одну победу - против Лихтенштейна в 2003 году в рамках отбора на чемпионат Европы-2004. Самое крупное поражение было зафиксировано в 2006 году в квалификации на Евро-2008 от Германии со счетом 0:13.
В текущем розыгрыше отбора на чемпионат Европы смогли забить один раз - Дании. В итоге встреча завершилась со счетом 1:2.
Матч Казахстан - Сан-Марино начнется сегодня в 21:00 на "Астана арене".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046257-poslednee-mesto-v-reytinge-fifa-chto-izvestno-o-sopernike-sbornoy-kazahstana-po-matchu-otbora-na-evro-2024/