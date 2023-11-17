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30 лет независимости Казахстана

Последнее место в рейтинге ФИФА: что известно о сопернике сборной Казахстана по отбору на ЕВРО-2024

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Футбольный мяч
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: Carlos Cuin/Jam Media/Getty Images

Национальная сборная Казахстана по футболу сегодня проведет домашний матч в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 против Сан-Марино, NUR.KZ расскажет интересные факты о команде-сопернице.

Как гласит официальный сайт туризма Сан-Марино, это древнейшее и одно из самых маленьких государств Европы. Со всех сторон эта страна окружена Италией. Площадь карликового государства около 60,57 километра.

Национальная сборная по футболу в этой стране существует с 1986 года. Неофициальный матч сыграли против олимпийской сборной Канады. В ФИФА и УЕФА сборная была принята двумя годами позже. На данный момент в рейтинге ФИФА занимает последнее 214 место, по версии УЕФА располагается на предпоследней строчке, 54-й, ниже нее только сборная Гибралтара.

Сборная Сан-Марино никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. В текущей квалификации на ЕВРО-2024 проиграла всем командам, в том числе Казахстану.

За всю историю существования Сан-Марино одержало лишь одну победу - против Лихтенштейна в 2003 году в рамках отбора на чемпионат Европы-2004. Самое крупное поражение было зафиксировано в 2006 году в квалификации на Евро-2008 от Германии со счетом 0:13.

В текущем розыгрыше отбора на чемпионат Европы смогли забить один раз - Дании. В итоге встреча завершилась со счетом 1:2.

Матч Казахстан - Сан-Марино начнется сегодня в 21:00 на "Астана арене".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046257-poslednee-mesto-v-reytinge-fifa-chto-izvestno-o-sopernike-sbornoy-kazahstana-po-matchu-otbora-na-evro-2024/

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