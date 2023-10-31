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"Сборная Казахстана впервые в такой ситуации": Магомед Адиев о решающих матчах отбора Евро-2024

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Федерация футбола Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал корреспонденту NUR.KZ о настрое команды перед последними двумя матчами против Сан-Марино и Словении в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024.

Главный рулевой сборной Магомед Адиев рассказал о настрое команды перед последними матчами, отметив, что Казахстан сможет сделать большой шаг и выйти на Евро-2024.

- Последние два матча отбора Евро-2024 всех интересуют. Ментально и физически мы, конечно, всех секретов раскрывать не будем, но тем не менее, как будете готовиться?

- Мы понимаем важность этих двух игр. Как бы я ни любил эти слова "исторический момент", но наша сборная Казахстана впервые оказывается в такой ситуации, когда может сделать большой шаг, в большом турнире. Мы это осознаем. Есть ответственность, но я всегда на такие вещи с другого угла смотрю. Это не ответственность, это мы по-особенному счастливые люди, и я в том числе, потому что мы участвуем в таком матче, где за нами целая страна. Поэтому мы чувствуем себя прекрасно, и все будет по плану.

Напомним, национальной сборной Казахстана осталось провести два матча в ноябре в рамках отбора на Евро-2024. Первая игра на домашнем стадионе "Астана Арена" пройдет 17 ноября против аутсайдера группы H Сан-Марино. Затем на выезде подопечные Магомеда Адиева сыграют против Словении 21 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043450-sbornaya-kazahstana-vpervye-v-takoy-situatsii-magomed-adiev-o-reshayuschih-matchah-otbora-evro-2024/

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