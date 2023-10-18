Путевка на Евро-2024: Какое место в группе H занимает сборная Казахстана

Сборная Казахстана по футболу после победы над Финляндией в выездном матче отбора на Евро-2024 поднялась на третью строчку в группе H, передает NUR.KZ.

На данный момент группу H возглавляет Словения с 19-ю очками, опережая датчан по разнице забитых и пропущенных голов. На третью строчку с 15-ю баллами вышла сборная Казахстана. Финны же, после поражения спускаются на четвертое место, в их активе 12 очков.

В нижней части таблицы без изменений. Пятое место у Северной Ирландии - 6 баллов. Замыкает группу Сан-Марино.

Напомним, напрямую с группы выходят команды, занявшие первые два места.

Сборной Казахстана осталось провести две игры в ноябре, на домашнем поле против Сан-Марино и на выезде со Словенией.

Необходимо обыграть обе сборные, чтобы выйти на вторую строчку в группе и забрать путевку на Евро-2024.

Напомним, сборная Казахстана в выездном матче против Финляндии смогла сделать камбэк и одержать победу со счетом - 2:1.

После триумфа, в раздевалке команду поздравил президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов, а также речь произнес главный тренер Магомед Адиев.

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