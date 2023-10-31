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"Это и есть проблема": Главный тренер сборной Казахстана по футболу озвучил главную сложность на матчи отбора Евро-2024

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Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Федерация футбола Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал об основной проблеме команды перед ноябрьскими матчами квалификации на чемпионат Европы-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный рулевой сборной заявил, что отсутствие капитана команды Асхата Тагыбергена будет ощутимой проблемой в предстоящих матчах против Сан-Марино и Словении.

- Капитан команды Асхат Тагыберген получил травму в чемпионском матче "Ордабасы". Насколько его будет не хватать как лидера команды?

- Конечно, будет не хватать. Он наш лидер и капитан. Он нам важен как в раздевалке, так и на футбольном поле, поэтому есть проблема. У нас по большому счету есть костяк, я всегда говорю про 15-17 человек, но есть 7-8 футболистов, которые очень сильно влияют на наш окончательный результат. Если кто-то из них выбывает, тяжело бывает подобрать (замену). Асхат в этот костяк, конечно же, входил.

Мы, тренеры, как я всегда говорю, должны не акцентировать на этом внимание, а решать эти проблемы. Есть определенные мнения, как мы будем это делать, соберемся пятого или десятого ноября, будем готовиться и совместно примем решение.

Напомним, Асхат Тагыберген получил травму в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги. У капитана команды диагностировали перелом плюсневой кости. Срок восстановления составит 8 недель. Таким образом, футболист не поможет сборной в матчах против Сан-Марино и Словении.

Магомед Адиев также рассказал о настрое команды перед важнейшими матчами в ноябре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2043452-eto-i-est-problema-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-ozvuchil-glavnuyu-slozhnost-na-matchi-otbora-evro-2024/

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