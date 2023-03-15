"Манчестер Сити" разгромил "РБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд. Фото: Visionhaus/Getty Images

Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Ими стали действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" и вице-чемпион Италии "Интер", передает NUR.KZ.

В ответном матче 1/8 финала "Ман Сити" разгромил немецкий "РБ Лейпциг" со счетом 7:0. Пента-трик оформил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Еще по голу забили Илькай Гюндоган и Кевин Де Брюйне.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

Также путевку в 1/4 финала обеспечил себе миланский "Интер". По сумме двух матчей итальянский клуб прошел "Порту" (1:0 дома, 0:0 в гостях).

Ранее в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились "Милан", "Челси", "Бенфика" и "Бавария".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012939-manchester-siti-razgromil-rb-leytsipg-i-vyshel-v-14-finala-ligi-chempionov/