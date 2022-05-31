Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22

Карим Бензема. Фото: John Berry/Getty Images

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022, передает пресс-служба УЕФА.

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Напомним, что Карим Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись 15 раз в 12 матчах.

Интересно, что 10 из 15 мячей француз забил в плей-офф: три гола в ворота ПСЖ (1/8 финала), четыре в ворота "Челси" (1/4 финала) и три в ворота "Манчестер Сити" (1/2 финала). Также на счету 34-летнего форварда одна голевая передача.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 1:0. Победный гол в составе мадридского клуба забил бразильский вингер Винисиус Жуниор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971863-karim-benzema-priznan-luchshim-igrokom-ligi-chempionov-sezona-202122/