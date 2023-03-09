"Бавария" выбила "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Матч "Бавария" - "ПСЖ". Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Состоялись очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА стали немецкая "Бавария" и итальянский "Милан", передает NUR.KZ.

"Бавария" выбила из престижного турнира французский "ПСЖ". Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Эрик Шупо-Мотинг (61) и Серж Гнабри (89). Первая встреча двух команд также осталась за "Баварией" - 1:0. Таким образом, в 1/4 финала пробился клуб из Германии.

В параллельной игре английский "Тоттенхэм" сыграл вничью с итальянским "Миланом". Команды выдали безголевой матч, завершившийся со счетом 0:0. Нулевая ничья позволила гостям из Италии статья участниками 1/4 финала, так как в первой встрече "Милан" победил со счетом 1:0.

Добавим, что ранее в четвертьфинал пробились "Челси" и "Бенфика".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2012172-pszh-vyletel-iz-ligi-chempionov/