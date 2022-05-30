Игрок "Ливерпуля" раскритиковал организацию финала Лиги Чемпионов

Энди Робертсон. Фото: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон недоволен тем, как был организован финал Лиги чемпионов, сообщает The Athletic.

"Нужно проявить некоторое сочувствие, ведь финал свалился на Париж в последнюю минуту из-за всех этих событий в России. Но это крупнейший матч в мировом футболе, турнир под эгидой УЕФА, и он должен быть организован гораздо лучше.

Такого не должно происходить. И власти не должны применять силу таким образом – это однозначно. Думаю, пострадали семьи почти всех наших игроков.

Я получил билеты через клуб, и одному из моих приятелей сказали, что у него поддельный билет. А я могу заверить вас, что это не так, потому что он получил билет от меня.

А потом французская полиция использовала слезоточивый газ против фанатов и наших семей. Матч не был хорошо организован", - заявил шотландский футболист.

Напомним, что на финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (1:0) в Париже незаконно пытались попасть от 30 до 40 тысяч болельщиков – с фальшивыми билетами или без них.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1971676-igrok-liverpulya-raskritikoval-organizatsiyu-finala-ligi-chempionov/