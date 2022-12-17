Хорватия победила Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу-2022

Сборная Хорватии по футболу. Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Сборная Хорватии по футболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2022 в Катаре. В матче за третье место хорваты оказались сильнее команды Марокко, передает NUR.KZ

Команды выдали результативный первый тайм. Зрители увидели сразу три гола. Причем все они были забиты в первой половине встречи.

Йошко Гвардиол открыл счет на седьмой минуте. Мароканнец Ашраф Дари через две минуты сравнял счет.

Победный мяч на счету Мислава Оршича. Хорват отличился на 42 минуте матча. Марокканцы могли сравнять во втором тайме, однако встреча в итоге так и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов, которые завоевали "бронзы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001925-horvatiya-pobedila-marokko-i-stala-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-futbolu-2022/