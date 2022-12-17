Усман Дембеле о предстоящем финале ЧМ-2022: Против Месси сложно играть

Усман Дембеле. Фото: Anthony Bibard/FEP/Icon Sport via Getty Images

Вингер сборной Франции и испанской "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира-2022 против команды Аргентины, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам 25-летнего полузащитника, нейтрализовать Лионеля Месси сложно.

"Я провел четыре замечательных сезона с Месси. Он - уникальный футболист. Благодаря ему и Иньесте я полюбил игру "Барселоны". Лео сделал многое для команды, против него сложно играть. Но мы постараемся сделать так, чтобы он реже касался мяча.

Эта сборная Аргентины сильнее, чем та, с которой мы встречались в 2018 году в России. Мы тщательно готовимся к финалу. Прекрасно понимаем, что нас ждет сложный матч. Сделаем все, чтобы получить третью звезду на футболке", - заявил Дембеле.

Напомним, что финал чемпионата мира 2022 года по футболу между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001894-usman-dembele-o-predstoyaschem-finale-chm-2022-protiv-messi-slozhno-igrat/