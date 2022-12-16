Патрис Эвра: Не удивлюсь, если Роналду примет решение завершить карьеру

Криштиану Роналду. Фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Патрис Эвра не исключил, что португалец Криштиану Роналду завершит карьеру после чемпионата мира по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky.

"Желал Роналду только удачи на ЧМ-2022. Считаю, что очень обидно не выходить в стартовом составе сборной. И особенно для него. Возможно, что это был его последний шанс завоевать трофей на мундиале.

Но тренер оставил его на скамейке запасных в матчах плей-офф. Однако не забывайте, Криштиану - великий игрок, как и Месси.

Я не разговаривал с ним о том, что он планирует делать дальше. У него была мечта - выиграть турнир с Португалией, теперь эта мечта разбита. Не удивлюсь, если Роналду примет решение завершить карьеру",- сказал Эвра.

Напомним, Португалия в матче 1/4 финала уступила Марокко, тем самым завершив выступление на ЧМ. Роналду вышел на поле лишь во втором тайме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001869-patris-evra-ne-udivlyus-esli-ronaldu-primet-reshenie-zavershit-kareru/