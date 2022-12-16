"Мне нравится Месси, но не его команда": Адиль Рами раскритиковал образ сборной Аргентины на ЧМ-2022

Адиль Рами. Фото: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

Чемпион мира-2018 по футболу в составе сборной Франции защитник Адиль Рами раскритиковал имидж сборной Аргентины на мундиале 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой .

По словам 36-летнего футболиста, сборная Аргентины на этом чемпионате мира играет через чур агрессивно.

"Мне нравится Лионель Месси, но не его сборная. У команды Аргентины плохой образ на этом чемпионате мира. Она играет агрессивно, жестко и нечестно. Имидж этой сборной пострадал в Катаре", - заявил Рами.

Напомним, что в финале чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Франции сыграет с командой Аргентины. Решающий матч запланирован на 18 декабря в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001857-mne-nravitsya-messi-no-ne-ego-komanda-adil-rami-raskritikoval-obraz-sbornoy-argentiny-na-chm-2022/