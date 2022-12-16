Антуан Гризманн: Месси в полном порядке, нас ждет сложный финал

Антуан Гризманн. Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Нападающий сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий финал чемпионата мира-2022 против Аргентины, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Footmercato.

По словам 31-летнего нападающего, французам надо опасаться Месси, который находится в отличной форме.

"Финал против Месси и его команды будет сложным. Стадион будет забит болельщиками сборной Аргентины. Но мы верим в свои силы, у нас отличная команда и тренер. Это будет хороший матч.

Лео отлично выступил в полуфинале. Он в полном порядке, спокоен и безмятежен. Нам предстоит хорошенько подготовиться", - заявил Гризманн.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины состоится 18 декабря в 21:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001854-antuan-grizmann-messi-v-polnom-poryadke-nas-zhdet-slozhnyy-final/