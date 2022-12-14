Лука Модрич о поражении от Аргентины: Ключевым моментом стал пенальти

Лука Модрич. Фото: Baptiste Fernandez/Icon Sport via Getty Images

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал прошедший матч с командой Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира-2022, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RMC Sport.

По словам 37-летнего полузащитника, переломным моментом в матче стал пенальти.

"Нам надо восстановиться и попытаться выиграть матч за третье место. Мы опечалены, надеялись вновь сыграть в финале. Поздравляем команду Аргентины.

Ключевым моментом стал пенальти. До этого эпизода мы играли хорошо, владели мячом. Считаю, что пенальти там не было, Альварес сам врезался в нашего вратаря. Это решение поменяло ход игры", - заявил Модрич.

Напомним, что вчера сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Первый гол с пенальти забил Лионель Месси, следом дубль оформил Хулиан Альварес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001566-luka-modrich-o-porazhenii-ot-argentiny-klyuchevym-momentom-stal-penalti/