"Это уже написано": Златан Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022

Златан Ибрагимович. Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович считает, что чемпионат мира 2022 года в Катаре выиграет сборная Аргентины, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Goal.com.

По словам 41-летнего шведского футболиста, Лионель Месси возьмет заветный кубок мира.

"Я думаю, это уже написано, кто станет чемпионом мира. И вы знаете о ком я говорю. Месси поднимет трофей, это уже предначертано судьбой", - заявил Златан Ибрагимович.

Напомним, что сегодня в полуфинале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины встретится с командой Хорватии. Матч состоится в ночь с 13 на 14 декабря в 01:00 по времени Астаны.

Отметим, что Лионель Месси на мундиале в Катаре забил четыре гола и отдал два ассиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001424-eto-uzhe-napisano-zlatan-ibragimovich-nazval-pobeditelya-chm-2022/