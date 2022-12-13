Моуринью об отказе возглавить сборную Англии: Не мог провести два года, играя против Казахстана и Сан-Марино

Жозе Моуринью. Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Главный тренер итальянской "Ромы" 59-летний португалец Жозе Моуринью рассказал, почему не принял сборную Англии в 2007 году, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

По словам опытного специалиста, его от этой идеи отговорила супруга. Моур признал, что это было правильным решением.

"Моя жена сказала мне не принимать это предложение, и она была права. Это было правильное решение. Я не мог ждать два года до крупного соревнования. Я не мог провести два года, играя против Казахстана и Сан-Марино", - заявил Моуринью.

Напомним, что в 2007 году Стив Макларен покинул должность главного тренера сборной Англии.

Главным кандидатом ему на замену был Жозе Моуринью, но в итоге "Трех львов" принял итальянский специалист Фабио Капелло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001399-mourinyu-ob-otkaze-vozglavit-sbornuyu-anglii-ne-mog-provesti-dva-goda-igraya-protiv-kazahstana-i-san-marino/