"Модрич - пример для многих": Скалони рассказал о предстоящем матче с Хорватией

Лионель Скалони. Фото: Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал предстоящий матч против команды Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Marca.

По словам аргентинского специалиста, матч против хорватов обещает быть сложным. Также Лионель похвалил Лука Модрича.

"Нас ждет сложный матч против сплоченной команды. Сборная Хорватии отлично играет на этом турнире и она точно доставит нам проблем. Не стоит сравнивать эту игру с тем, что было четыре года назад в России.

Приятно наблюдать за тем, как играет Модрич. Он является примером для многих. Не только из-за игры, но и из-за своих человеческих качеств. Все любители футбола хотят видеть таких игроков на поле", - заявил Скалони.

Напомним, что полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия состоится в ночь с 13 на 14 декабря в 01:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2001248-modrich-primer-dlya-mnogih-skaloni-rasskazal-o-predstoyaschem-matche-s-horvatiey/