Патрис Эвра: Чувствую, что Франция разгромит Англию

Патрис Эвра. Фото: Eric Alonso/Getty Images

Экс-игрок сборной Франции по футболу Патрис Эвра оценил перспективы бывшей команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 против Англии, передает NUR.KZ со ссылкой на Goal.

"Я ощущаю уверенность в успехе сборной, но без высокомерия. Доволен тем, что сейчас показывает Франция на поле. При этом также высоко оцениваю игру Англии. Считаю, что встреча будет интересной.

Англичанам придется опасаться Килиана Мбаппе. Нашей же сборной следует быть внимательными к Букайо Саке и Филу Фодену. Кто-то может сказать, что Кайл Уокер заблокирует Мбаппе так, как это он сделал с Неймаром в Лиге чемпионов.

Но Килиан может ответить на это перемещением в центр, а там у него будут очень большие шансы обыграть защитников Англии. Чувствую, что Франция разгромит Англию. Но и англичане могут победить.

Мбаппе трудно остановить. Практически невозможно",- озвучил Эвра.

Напомним, матч Франция - Англия в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу состоится в ночь на 11 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000842-patris-evra-chuvstvuyu-chto-frantsiya-razgromit-angliyu/