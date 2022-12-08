"Огромное разочарование": Карло Анчелотти высказался о вылете Испании с ЧМ-2022

Карло Анчелотти. Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Главный тренер мадридского "Реала" прокомментировал ранний вылет сборной Испании с чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на AS.

По словам итальянского специалиста, от испанцев ждали совсем другого результата, хоть и команда молодая.

"Это огромное разочарование. Хоть команда и молодая, но от них ждали другого результата. Не самый лучший момент для Луиса Энрике - его уже критиковали перед последней игрой, представьте что происходит сейчас", заявил Анчелотти.

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре сборная Испании уступила команде Марокко в серии пенальти (0:3) и покинула турнир.

Ранее Луис Энрике освободил должность главного тренера сборной Испании. Его место занял Луис де ла Фуэнте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000773-ogromnoe-razocharovanie-karlo-anchelotti-vyskazalsya-o-vylete-ispanii-s-chm-2022/