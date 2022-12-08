ЧМ-2022: Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Луис Энрике. Фото: Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свою должность после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на федерацию футбола Испании.

52-летний испанский специалист принял это решение после поражения команды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

Тем самым подопечные Луиса Энрике завершили выступление на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что испанский специалист возглавил "Красную фурию" в 2019 году. Под его руководством сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы 2020 года, но уступила в серии пенальти команде Италии.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года в Катаре продлится до 18 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000745-chm-2022-luis-enrike-pokinul-post-glavnogo-trenera-sbornoy-ispanii/