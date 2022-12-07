Президент ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 по футболу лучшим в истории

Джанни Инфантино. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился впечатлениями от группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает NUR.KZ со ссылкой на TalkSport.

По словам главы ФИФА, групповой этап мундиаля в Катаре был лучшим за всю историю чемпионатов мира.

"Я действительно видел все матчи, и скажу ясно и просто: это был лучший групповой этап чемпионата мира за всю историю. Так что это очень многообещающе для оставшейся части турнира.

Матчи были высокого качества и на прекрасных стадионах. Вдобавок, публика была невероятной. Средняя посещаемость составила 51 000 человек", - заявил Джанни Инфантино.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в Катаре продлится до 18 декабря.

Вчера стали известны все четвертьфинальные пары мирового первенства 2022 года: Хорватия - Бразилия, Нидерланды - Аргентина, Англия - Франция и Марокко - Португалия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000584-prezident-fifa-nazval-gruppovoy-etap-chm-2022-po-futbolu-luchshim-v-istorii/