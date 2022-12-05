ЧМ-2022 по футболу: Англия всухую обыграла Сенегал и вышла в 1/4 финала

Сборная Англии по футболу. Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сборная Англии по футболу стала очередным четвертьфиналистом чемпионата мира-2022 в Катаре. В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта оказалась сильнее Сенегала, передает NUR.KZ.

Первый тайм остался за англичанами. Им удалось забить два гола, взяв игру под контроль. Сначала отличился Джордан Хендерсон. А в концовке мяч в свой актив записал Харри Кейн.

У Сенегала были свои моменты. Но Англию спасал вратарь Джордан Пикфорд. Перед вторым таймом сенегальцам нужно было что-то менять в игре. Но не вышло. Буквально через десять минут после начала второй половины матча Букайо Сака сделал счет 3:0.

Эти цифры на табло продержались до самого конца матча. Англия вышла в 1/4 финала. Ей предстоит теперь сыграть с Францией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000091-chm-2022-po-futbolu-angliya-vsuhuyu-obygrala-senegal-i-vyshla-v-14-finala/