ЧМ-2022 по футболу: Аргентина пробилась в 1/4 финала

Сборная Аргентины по футболу. Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Австралии в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Это позволило подопечным Лионеля Скалони выйти в четвертьфинал, передает NUR.KZ.

Аргентинцы вышли вперед уже в первом тайме. После нескольких атак точным ударом отличился Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины забил на 35 минуте.

Во второй половине Хулиан Альварес удвоил преимущество. Следующий гол случился на 77 минуте. Аргентинец Энцо Фернандес забил в свои ворота.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины, которая пробилась в 1/4 финала. За путевку в полуфинал она сыграет с Нидерландами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000044-chm-2022-po-futbolu-argentina-probilas-v-14-finala/