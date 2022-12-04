Дубль Мбаппе помог Франции выйти в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Оливье Жиру. Фото: Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images

Сборная Франции по футболу пробилась в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Команда сегодня, 4 декабря, в 1/8 одержала уверенную победу над Польшей, передает NUR.KZ.

Первый тайм матча получился равным. Обе сборные имели шансы для взятия ворот. Сама игра была динамичной с частыми атаками. И точнее оказались французы. В конце основного времени Францию вывел вперед Оливье Жиру.

Во второй тайме преимуществом владели французы. Редки выпады поляков особо не угрожали воротам Франции. Более того, Килиан Мбаппе удвоил преимущество. В концовке тайма он оформил дубль. Теперь в активе футболиста пять голов на ЧМ-2022.

В компенсированное время поляк Роберт Левандовски забил гол престижа, реализовав пенальти.

Итоговый счет 3:1. Франция вышла в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000087-dubl-mbappe-pomog-frantsii-vyyti-v-14-finala-chempionata-mira-po-futbolu/