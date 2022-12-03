Нидерланды обыграли США и вышли в 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу

Сборная Нидерландов по футболу. Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

На стадионе "Халифа" в Дохе (Катар) завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу. Путевку между собой оспаривали команды Нидерландов и США, передает NUR.KZ.

Американцы имели прекрасную возможность выйти вперед в самом начале матча. Однако Кристиан Пулишич не смог полноценно использовать момент.

Зато Мемфис Депай на десятой минуте забил гол - Нидерланды повели. Следующий забитый мяч зрители увидели в компенсированное время первого тайма. Дэйли Блинд увеличил преимущество нидерландцев.

Во втором тайме моментами лучше смотрелись американцы. Они чаще попадали в створ. И даже сократили отставание в счете. На 76 минуте забил Хаджи Райт. Но интрига появилась на короткий срок. Дензел Дюмфрис сделал счет 3:1. В итоге матч так и завершился - Нидерланды вышли в 1/4 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000038-niderlandy-obygrali-ssha-i-vyshli-v-14-finala-chm-2022-po-futbolu/