Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре завершился групповой этап, по итогам которого определились все участники плей-офф престижного турнира, передает NUR.KZ.
В 1/8 финала сыграют следующие пары:
- Нидерланды - США;
- Аргентина - Австралия;
- Франция - Польша;
- Англия - Сенегал;
- Япония - Хорватия;
- Бразилия - Южная Корея;
- Марокко - Испания;
- Португалия - Швейцария.
Первые матчи пройдут уже сегодня, 3 декабря. Матч Нидерланды - США начнется в 21:00, а Аргентина - Австралия стартует в 01:00.
Врывайтесь в чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.
Будьте в курсе событий с чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000017-opredelilis-vse-pary-pley-off-chempionata-mira-po-futbolu/