Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

Матч Франция - Дания. Фото: Buda Mendes/Getty Images

На чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре завершился групповой этап, по итогам которого определились все участники плей-офф престижного турнира, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала сыграют следующие пары:

Нидерланды - США;

Аргентина - Австралия;

Франция - Польша;

Англия - Сенегал;

Япония - Хорватия;

Бразилия - Южная Корея;

Марокко - Испания;

Португалия - Швейцария.

Первые матчи пройдут уже сегодня, 3 декабря. Матч Нидерланды - США начнется в 21:00, а Аргентина - Австралия стартует в 01:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2000017-opredelilis-vse-pary-pley-off-chempionata-mira-po-futbolu/