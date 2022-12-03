Нацбанк выпустил монеты, посвященные ЧМ по футболу в Катаре

Монеты, посвященные чемпионату мира по футболу. Фото: nationalbank.kz

Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение коллекционных монет FIFA World Cup Qatar 2022 в честь чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Сообщается, что коллекционные монеты из серии монет "Спорт" выпускают в обращение 2 декабря.

Монеты выпускаются в рамках трехстороннего соглашения между НБК и Казахстанским монетным двором с немецкой нумизматической компанией MDM.

"Дизайн монет FIFA World Cup Qatar 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре "Expect Amazing" выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.

В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объем мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот", — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что коллекционные монеты FIFA World Cup Qatar 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4 000 (четыре тысячи) штук.

При этом тираж монет для внутреннего рынка составляет 3 650 штук, для внешнего рынка – 350 штук.

Информацию о дате продаж дополнительно разместят на сайте НБК позже.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости по всему Казахстану по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000010-natsbank-vypustil-monety-posvyaschennye-chm-po-futbolu-v-katare/