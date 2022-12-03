Швейцария победила Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Сборная Швейцарии по футболу. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над Сербией в матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Она стала последним участником плей-офф турнира, передает NUR.KZ.

Весь результат был сделан в первом тайме. На 20 минуте Джердан Шакири вывел Швейцарию вперед.

Через шесть минут серб Александр Митрович сравнял счет в матче. А Душан Влахович вывел Сербию вперед (35 минута).

В концовке встречи Швейцария сначала отыгралась,. а затем и вовсе вышла вперед. Отличились Бриль Эмбо и Ремо Фройлер.

В итоге Швейцария одержала победу. Также она со второго места вышла в плей-офф чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1999995-shveytsariya-pobedila-serbiyu-i-vyshla-v-pley-off-chm-2022-po-futbolu/